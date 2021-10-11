觀眾以為做緊戲 俄演員走錯位遭布景壓死

俄羅斯莫斯科大劇院(Bolshoi Theatre)一場歌劇，在表演期間轉布景時，發生罕見奪命意外。一名男演員疑走錯位，被巨型布景板擊中死亡，觀眾起初還以為是表演一部分，後來才驚聞事態嚴重，演出亦隨之腰斬。



布景板重兩噸

事發在前晚，劇院正上演俄羅斯作曲家林姆斯基-高沙可夫(Nikolai Rimsky-Korsakov)的作品《薩德科》(Sadko)。片段可見，出事時一幅巨型布景板徐徐降下，未幾台上有人揮手，狀甚焦急。據報該布景重達兩噸，現場有人大叫「快停下！快停下！叫救護車，有血！」並著工作人員升起布景板。

初時樂手仍未知道發生意外，繼續演奏，但見一眾演員突然站起返回後台，布幕隨即拉上。直至約半小時後，有關方面宣布演出中止，觀眾才知剛剛目睹的不是劇情，而是真正意外。不幸死亡的演員是02年起在劇院演出、37歲的庫勒什(Yevgeny Kulesh)，救護人員到場時，他已傷重不治。警方正調查事件，劇院相信庫勒什當時因走錯方向出事。

觀眾以為做緊戲 俄演員走錯位遭布景壓死