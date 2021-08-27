解放軍轟美艦非法闖入南海 破壞區域和平穩定

解放軍南部戰區發言人田軍里表示，美國海軍本福德號導彈驅逐艦未經中國政府批准，今日非法闖入中國南海美濟礁鄰近海域，南部戰區組織海空兵力跟蹤監視並予以警告驅離。這次是中方本月1日實施新修訂的《海上交通安全法》後，解放軍首次提到有外國船艦非法進入中國鄰近海域。

中方重申對南海擁無可爭辯主權

田軍里批評，美方行徑嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證，「事實一再證明，美國是不折不扣的『南海安全風險製造者』，是南海和平穩定的『最大破壞者』」。田軍里又重申，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

美方強調行駛自由航行權利

美國海軍第7艦隊則回應稱，本福德號在美濟礁12海里內基於國際法行駛自由航行權利，而按照《聯合國海洋公約》，美濟礁的低潮高地在潮漲時沒入水中，不能產生領海。第7艦隊又強調，本福德號今次航行自由行動，是美軍在南中國海和整個地區日常行動的一部分，而這些基於法治的行動是和平的，不針對也不偏袒某個國家，以顯示美國致力於維護所有國家合法使用海洋的權利與自由。

內地本月1日實施新修訂的《海上交通安全法》，要求核動力船舶等5類外國船艦進入領海應向中方報告。另根據5年前國際法庭常設仲裁法院對南海仲裁案的裁決，中國在南海主張的「九段線」無法律依據，美濟礁、仁愛礁及禮樂灘為菲律賓專屬經濟區和大陸架的一部分；渚碧礁、東門礁、美濟礁及仁愛礁因潮漲時沒入水中，按《聯合國海洋公約》不能產生12海里領海，沒有任何海洋權利。中方多次強調不接受、不承認南海仲裁案裁決，並炮轟仲裁庭越權審理，枉法裁判，「是非法的，無效的，是廢紙一張」。

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