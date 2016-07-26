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調查複雜 FB上載疑似軍刀相 稱長者聚賭要「掃場」 區議員何惠彬涉企圖刑恐被捕
43 分前
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何惠彬企圖刑事恐嚇長者聚賭
調查複雜 FB上載疑似軍刀相 稱長者聚賭要「掃場」 區議員何惠彬涉企圖刑恐被捕
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(何惠彬FB圖片)

元朗區議員何惠彬去年3月在社交網站上載疑似軍刀相片，並帖文指區內有長者聚賭，揚言兩日後將有「掃場行動……」事隔逾一年，警方採取行動，昨將何惠彬拘捕，涉嫌企圖刑事恐嚇，將於下周四到屯門裁判法院聆訊。 
 

元朗警區(刑事)總督察歐陽德稱，去年3月22日已接獲匿名報案，稱有人在網上發布令人憂慮的內容。他解釋，至昨日才採取行動，因案情雖簡單但調查複雜，警方需要兩度向律政司徵詢意見，認為法律上若言行令正常人擔心受威脅，即屬遭刑事恐嚇，毋須證明其意圖及有落實行為，並於昨到何惠彬位於天水圍的寓所將他拘捕，檢獲1把刀，帶走2部電腦調查。

何惠彬去年3月21日於其Facebook專頁發文，指天水圍天耀邨有一班長者聚賭，並對其他街坊造成滋擾，他當時留言指，兩日後將採取「掃場行動」，除列明日期、時間和地點外，「用具︰未諗好帶乜，棍棒刀鋸我都有，行動內容︰同班老街坊訓下話，封左(咗)個場掃下地、拖下地之類」，又上載了一張疑似軍刀相片。

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警方展示在何惠杉寓所檢獲一把刀。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/調查複雜-fb上載疑似軍刀相-稱長者聚賭要「掃場」-區議員何惠彬涉企圖刑恐被捕-275978
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