調查：六成兒童認為港存歧視 約兩成指曾受醫護或政府職員歧視

香港社區組織協會、新移民互助會及反歧視關注組發佈最新「2021年內地來港定居人士受歧視情況研究報告(成人及兒童) 」，其中在兒童歧視調查，發現超過六成受訪者不論有否受歧視，都認為香港存在歧視，反映新移民兒童在港經歷不少受歧視問題。

調查於2019年5月至2021年1月訪問336名新來港成人及195新來港兒童及港生但有新移民家庭成員，兒童調查發現67.2%受訪者認為不論有否受過歧視都認為香港存在歧視、32.3%受訪者表示曾經因新移民身份直接受歧視及35.8%表示曾經因家人是新移民而受歧視。

成人方面，對比2014及2016年兩次同類研究，今次調查發現近6成(57.7%)內地新來港人士因其身份直接受歧視，分別較2014(83.3%)及2016 (72.5%)減少，近四成人表示就業受歧視，亦較2014(49%)2016(71.7%)下滑，惟亦有逾八成受訪者認為香港仍存在歧視，僅較2016年的近九成數據微跌。

曾受醫護 政府 社署職員歧視

具體經歷上，60.8%兒童受訪者表示在公共場合聽到別人歧視為新移民的言論、51.4%在購物或在外食飯時被冷落或嘲笑、更有25.7%在學校被同學歧視及20.3%被同學或其他小朋友排擠。值得關注的是，43.7%受訪者表示受到銷售人員、同事/同學則有(35.2%)、醫療人員及政府職員竟也分別有22.5%和19.7%。也有15.7%成人受訪者指，曾受社署職員歧視。組織指，反映歧視內地新來港人士狀況涵蓋範圍廣闊，充斥日常生活層面，由學校、私人至公營場所，他們根本無從躱避，歧視情況實在令人憂慮。