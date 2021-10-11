譚耀宗：知道董建華近期身體不適 惟不了解具體情況

今日有報道指，現年84歲的全國政協副主席、前特首董建華因心臟問題正留院。全國人大常委譚耀宗出席活動時表示，知道董建華近期身體不適，但不了解具體情況，表示自己亦已有一段時間未見過董建華。

指港大「國殤之柱」早就應該移走

至於港大去信要求已宣布解散的支聯會，周三下午5時前，移走港大校園內的「國殤之柱」，否則港大會視支聯會放棄「國殤之柱」。譚耀宗指支持港大做法，認為「國殤之柱」放在校園內造成妨礙，又形容「事情已經過去」，早就應該移走「國殤之柱」。

今日有報道引述消息，指董建華因為心臟問題正留醫瑪麗醫院，其後董建華透過發言人回覆稱，上月於瑪麗醫院進行了手術，手術順利完成，正在康復休養，由於手術後需定期作檢查，因此現正在醫院覆檢，又指董先生感謝傳媒關心。

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