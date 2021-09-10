警元朗搗破無牌酒吧拘28人 顧客或被罰款7000

元朗警區反三合會行動組聯同天水圍雜項調查隊根據線報及經深入調查後，昨晚(11)9時突擊搜查田心路一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕28人，包括三名負責人，正被扣留調查；行動中，檢獲970枝啤酒，一批影音器材及酒吧設備，共約值5萬元。

被捕人當中包括一名53歲姓曾男負責人，以及一名48歲姓梁女負責人和一名45歲姓胡女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

另外，單位內年齡介乎38至63歲的23男2女，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員向他們發出定額罰款通知書，相關定額罰款5,000元。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2千元，呼籲市民切勿以身試法。