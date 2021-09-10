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警國安處六四紀念館蒐證 支聯會被控顛覆政權罪
2021-09-10
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警方國安處六四紀念館支聯會國安法藍韜文外交部顛覆政權罪
警國安處六四紀念館蒐證 支聯會被控顛覆政權罪
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警方搬走多塊展板。(林俊源攝)

支聯會副主席鄒幸彤及3名常委，涉嫌沒有遵從《香港國安法第43條實施細則》通知規定提供資料，日前被警方國安處拘捕後，據了解，另一名常委徐漢光，昨早亦被捕。支聯會昨晚確認，主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，以及支聯會被律政司控告煽動顛覆政權罪，今在西九龍裁判法院提堂。警方國安處昨帶被捕常委梁錦威，到六四紀念館搜查逾3小時，搬走多箱證物及展板，部分印有六四晚會的圖片，亦有民主女神像，以及支聯會已故創辦人司徒華等政治人物的卡通紙板。此外，警方昨傍晚亦帶同被捕常委鄧岳君，到葵涌大連排道一個工業大廈單位搜證。另外，警方國安處已凍結支聯會約220萬元資產。

英國外相藍韜文周三(8日)批評，指警方國安處拘捕支聯會成員，再次證明北京如何利用《港區國安法》，瓦解香港公民社會及扼殺政治異見。外交部駐港特派員公署反駁指，個別西方政客罔顧事實、顛倒黑白，視國安法為眼中釘、肉中刺，充分暴露他們阻撓特區依法施政、破壞香港長治久安的險惡用心，是對香港事務和中國內政粗暴干涉，中方表示強烈不滿和堅決反對。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/警國安處六四紀念館蒐證-支聯會被控顛覆政權罪-284188
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