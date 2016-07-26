警國安處搜港大學生會大樓 消息：遭舉報涉哀悼七一刺警事件 (持續更新)

警方國安處正於港大學生會綜合大樓搜證。下午約3時，10多名警員乘坐最少五架七人車前往港大，並在校方人員陪同下進入港大學生會綜合大樓，有警員帶同證物箱進入評議會會議室搜證。據了解，警方將到港大學生會刊物《學苑》及校園電視辦公室搜證。

港大發言人證實，警方持法庭手令進入校園調查一宗案件，又謂大學有法律責任按法庭要求行事。下午約3時半，《學苑》稱，該報總編輯及副總編輯於《學苑》辦公室內協助調查。

消息指，警方接獲舉報，涉上周港大學生會評議會悼念七一刺警案施襲者，並循是否違返《國安法》第27條「宣揚恐怖主義、煽惑實施恐怖活動」及刑事罪行條例煽惑他人使用暴力方向調查。

港大學生會評議會上周三(7日)通過議案，感激七一刺警案疑兇梁健輝為香港犧牲，及後宣布撤回感激議案、道歉及請辭。事件引起各方批評，身兼港大校監的特首林鄭月娥批評議案如同向襲警者致敬，形容做法「令人非常之髮指」，並稱同意警方跟進事件。港大其後表示，不再承認港大學生會，並要求學生會遷出校舍。