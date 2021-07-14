警拘64人涉盜竊賭博販毒 舊手機換新殼「裝假狗」散貨

深水埗警區上月起進行「風憲」行動，打擊區內盜竊、賭博及販毒等罪案，共拘捕64人，年齡介乎18至66歲，包括6名非華裔人士，其中3人為難民。其中一宗涉盜竊及處理被盜手提電話案，疑犯偷取手機後，以低價轉售於深水埗區內手機舖，該些店舖利用程式解鎖及「洗機」後，再於網上或到其他區的手機舖轉售；部分手機更懷疑「裝假狗」，疑犯將舊款手機換上新款機殼，並以新機盒包裝，以瞞騙買家。

相關新聞：海關首偵破涉利用虛擬貨幣清洗12億黑錢案拘4男

警方於本月10至14日破獲一個涉盜竊及處理被盜手機的犯罪集團，拘捕10人，年齡介乎27至51歲，其中3人為菲律賓籍或非裔，並搜查深水埗兩間手機舖及尖沙咀一間手機舖，檢取一部電腦、八部平板電腦及約300部手提電話，部分手機查證為被盜贓物。

相關新聞：反起底法｜修例草案下周三首讀最高可囚5年 境外平台拒移除內容同屬犯法

偷信用卡到便利店購物

警方亦於6至7月破獲一個爬竊集團，拘捕12男1女，年齡18至66歲，包括兩名蒙古籍男子為骨幹成員，涉盜竊、爬竊、處理贓物及行騙等罪。警方指，集團於人多地方如地鐵站、地鐵車廂及街市下手，偷取電話、銀包及名貴手錶等隨身物品，更有疑犯事後利用被盜銀包中的信用卡到便利店購物。另外，警方亦於本月8日以處理贓物罪拘捕1名孟加拉籍男子，涉盜竊及處理被盜單車。

相關新聞：入境處公布第四輪換領身分證計劃 一文睇清換領時間表預約安排

破非法賭檔拘38人涉違限聚

另外，警方於周日(11日)破獲4個非法賭檔，拘捕21男17女，年齡25至61歲，其中4人涉管理賭博場所及違反防疫規例599F章被捕，其餘34人涉於賭博場所內賭博，並違反限聚令遭票控。行動中檢獲釣魚機、射擊遊戲機、電動麻雀枱等證物。

相關新聞：致命車禍│油麻地老翁被垃圾車撞斃 司機開車離去被截獲

至於一宗涉販毒案件，警方於周一(12日)於旺角破獲毒品包裝分銷中心，涉向深水埗及旺角區內人士出售毒品，拘捕兩名印度籍男子，分別為30及33歲，已被落按起訴販毒罪。行動中檢獲一公斤海洛英及約兩公斤大麻花，市值逾150萬元。