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警指曾發帖稱要血洗某些地方 兩男涉藏仿槍爆炸品被捕
8 小時前
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爆炸品七一O記仇恨言論
警指曾發帖稱要血洗某些地方 兩男涉藏仿槍爆炸品被捕

七一前夕，警方接獲線報，指有人利用五金舖買得的材料，製作炸藥及仿製槍械，並在網上揚言要「血洗」某些地方和殺死某些名人。有組織罪案及三合會調查科(俗稱「O記」）昨早採取行動，分別在藍田及大埔拘捕兩名男子，起獲7包共1.5公斤爆炸品原材料，初步確認是硝酸鉀、硫磺和糖漿；另有包含火藥的580發石屎釘槍彈、槍管及扳機等懷疑槍械部件、5支仿製槍械以及製作槍械的草圖等。警方相信檢獲到的材料可以製成1至1.5公斤的黑炸藥。
 

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何振東(中)、鄒旺忠(右)
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爆炸品原料
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火藥釘槍彈

被捕的兩名本地男子為29歲姓李和32歲姓張，分別報稱無業及地盤散工。警方相信兩人互相認識，根據通訊紀錄顯示，兩人曾就製造槍械和彈藥交換資訊，他們涉嫌「煽動意圖」、「製造、存有炸藥意圖危害生命或財產」、「無牌管有槍械或彈藥」及「管有仿製槍械」被警方扣查。被問及案件會否與「七一」有關，O記署理總警司何振東表示，他們的圖謀仍在調查中，但「不排除有人想趁喜慶日子，對無辜市民作出傷害。」據了解，有人在 FB散播仇恨言論，並在Telegram與其他人商討製造武器，揚言要殺死一些知名政治人物及血洗警署。O記警司鄒旺忠表示，以往大部分的槍械均以拆件形式，從海外網站郵寄到港；但今次則是有人利用五金器具，以粗糙方式自製模仿槍械發射原理的部件。警方又相信有人從合法途徑購買工業用的石屎釘槍彈，透過獲取內部的火藥加上自製爆炸物，以製造子彈作非法用途。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/警指曾發帖稱要血洗某些地方-兩男涉藏仿槍爆炸品被捕-273988
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