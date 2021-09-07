警方一連四日反罪惡行動拘298人 違限聚令發248張定額罰款通知書

警方有組織罪案及三合會調查科統籌各總區軍裝及刑偵人員，由9月9至12日一連四日展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，行動期間共調動2,800多名人員，突擊巡查全港各區多個罪案黑點，當中發現多間懷疑違規營業的娛樂場所，並搗破一懷疑個毒窟及13間懷疑非法賭博場所，拘捕298人。

反罪惡行動發248張定額罰款

被捕人包括193男105女(15至84歲)，涉嫌「串謀傷人」、「以三合會社團成員身分行事」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「在賭場以外任何場所進行賭博」、「外出時備有偷竊用的物品」、「盜竊」、「非法入境」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等。另外，人員亦在行動中發現有人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），共發出248張定額罰款通知書。