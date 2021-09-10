警破藉低息貸款詐騙集團涉5,500萬 拘32人

警方拘捕32人涉嫌串謀詐騙及串謀洗黑錢，涉及總金額超過5,500萬元。最少有500人受騙，，包括無業人士、司機、家庭主婦及專業人士，年齡介乎20歲至81歲，損失金額由3.000元至185萬元不等。

訛稱事主疑申請低息貸款須繳一成保證金

檢獲證物包括大量電話卡、講稿及銀行卡等。警方指詐騙集團開設虛假金融網站，騙徒假扮銀行職員隨機致電，透過推銷電話聲稱可提供低息貸款，若受害人有興趣會要求先存入10%貸款額到指定戶口作為保證金，騙徒收款後便失聯。另外，騙徒亦會藉政府推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」騙款，冒充財務中介公司，訛稱可以代辦申請，要求受害人開設銀行戶口，並將相個人資料及戶口資料轉交給騙徒，以作貸款申請用途，而騙徒利用虛假文件替貸款人申請政府貸款，獲批後將款項轉至不同傀儡戶口。

警方表示，由於犯罪集團經常轉換公司名稱及網頁，又頻繁搬遷電話推中銷中心，令調查需時。警方上星期四及五在破獲三個分別位於紅磡、荃灣及長沙灣的電話推銷中心，拘捕32名男女，包括2名集團主腦，部分人有黑社會背景。警方建議有貸款需要的市民，應親自聯絡銀行及持牌財務機構，亦不要隨意提供戶口資料給陌生人。

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