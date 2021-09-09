警紅磡工廈破低息貸款詐騙集團指揮中心拘7人

警方偵破一個以低息貸款為名的詐騙集團，在紅磡民裕街一工廈搗破該詐騙集團的指揮中心，料潛在受害人最少200名，拘捕4男3女，年齡介乎18至36歲，包括36歲女主腦，行動仍繼續，警方指已掌握在逃人士資料，不排除更多人被補。

警方灣仔警區總督察(刑事)何兆東指，詐騙集團運作約2個月，以傳鎖電話隨機尋找受害人，其中一名受害人早前指接到自稱「銀行職員」來電，指可提供低息貸款，之後由一私人貸款公司職員跟進，雙方相約灣仔茶餐廳簽署一份極簡單合約，而受害人須交出2.8萬元保證金，才能申請借30萬元，交款後，受害人只收到一張簡單收據，再按指示到一財務公司貸款時始知受騙。

詐騙集團分工精細

警方經情報分析及資料搜集後，昨日採取行動，發現詐騙集團分工精細，有扮演銀行、律師行職員，亦有人專負責相約受害人收騙款，更有專人議定講稿、對答模式。警方提醒銀行等機構絕少相約申請人到公眾地方簽署簡單合約。