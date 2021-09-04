警聯同內地破跨境洗黑錢集團 拘22人涉款逾7億元

警方聯同內地執法部門採取聯合行動，搗破一個跨境洗黑錢集團，涉款金額約7.4億港元，一共拘捕22人，其中14人在本港被捕，當中12男2女，包括集團主腦，年齡介乎23歲至75歲，內地部門則在深圳南山區破獲操控中心，並拘捕7名內地男子及1名香港女子。警方相信行動已成功搗破一個活躍在香港及內地的犯罪團伙，現正追查其他款項，不排除更多人被捕。

財富情報及調查科警司鄒祥有交代案情，指調查可疑戶口時，發現戶口中的存款來自本地至少43宗騙案，在去年4年至今年8月發生，當中40宗是電話騙案，包括39宗是假扮內地執法人員以及1宗猜猜我是誰，餘下3宗騙案中，2宗屬投資騙案，一宗是網上情緣騙案，受害人有33女及10男，全部為本地人，當中有學生、主婦、退休人士及文員等，其中一人被騙8,220萬元，43宗騙案共涉款約2.7億港元。惟警方相信洗黑錢集團與騙案無直接關係。

招攬市民出售戶口再進行洗黑錢

警方又指，集團會在香港以1,500至5,000元不等的報酬，聲稱「投資」等形式，招攬市民出售銀行戶口，而集團位於內地的控制中心，就會操控這個戶口進行加密貨幣交易，或多次迅速轉賬，掩飾資金來源，部分款項相信被轉到集團的海外戶口。

至於涉案85個戶口中，有79個為虛擬銀行戶口，一共涉款約7. 4億港元，扣除已知43宗騙案涉款2.7億港元，餘下款項警方會繼續追查來源，以及當中涉及甚麼案件。

此外，警方在案中檢取了與案有關的證物，包括電腦、電話及開戶文件等；同時凍結了部分被捕人士的戶口120萬港元，相信是犯罪得益。