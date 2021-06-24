變種病毒｜英國下周一改列甚高風險地區 打針與否劃一檢疫21日

本月初由甚高風險地區(A2組別)被下調至高風險地區(B組別)的英國，下周一(28日)起再被指明為甚高風險地區。食物及衞生局表示，鑑於近期英國疫情持續反彈以及Delta變異病毒株於當地廣泛傳播，同時有多名英國抵港人士在機場檢測或檢疫期間，驗出確診並帶有L452R變異病毒株，經密切監察英國疫情發展、變異病毒株的流行程度及對本港可能構成的輸入風險後，決定將英國提升為A2組別指明地區，下周一生效。

當局指，所有在登機當日或之前21日曾逗留任何A2組指明地區的人士，登機時須出示預定起飛時間前72小時內的陰性檢測結果，以及在本港指定檢疫酒店的預訂房間確認書。抵港後，他們要在指定檢疫酒店強制檢疫21日，其間接受4次檢測，之後再要進行7日自我監察、在抵港第26日到社區檢測中心進行強制檢測。同時，已完成疫苗接種人士縮短檢疫期的安排，並不適用於曾逗留A2組指明地區的到港人士。

後日起只接受PCR核酸檢測結果

此外，就登機前72小時內的陰性檢測結果，食衞局指為確保繼續採取嚴謹的外防輸入措施，後日(26日)起只接受聚合酶連鎖反應(PCR)核酸檢測的測試結果，「反轉錄恆溫環形核酸增幅法」等其他檢測技術的核酸檢測結果將不獲接受。