變種病毒｜12個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

天水圍天盛苑盛譽閣帶變種病毒的確診17歲少女(#11852)，其20歲胞姊今日亦初步確診。食物及衞生局按照病人提供的資料，把她近日12個到訪過的地點納入強制檢測公告，期內逗留過超過一小時的相關指明人士，需要在6月9日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在6月4日至6月6日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。相關地點及指明日期時間如下：

⚫ 荃灣楊屋道8號如心廣場商場一期：5月29日12:00至18:00

⚫ 荃灣大河道98號如心廣場商場二期：5月29日12:00至18:00

⚫ 荃灣白田壩街45號南豐紗廠：5月29日12:00至18:00

⚫ 荃灣愉景新城商場：5月29日15:00至21:00

⚫ 荃灣荃新天地2期NAMCO：5月29日12:00至18:00

⚫ 荃灣大壩街75號地舖火山燒：5月29日13:30至15:30

⚫ 荃灣如心廣場二期1樓122號舖饞•台式幸福食堂：5月29日20:00至22:00

⚫ 尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 MUSEA：5月23日12:00至18:00

⚫ 深水埗欽州街37K號西九龍中心：5月23日15:00至21:00

⚫ 尖沙咀海防道53-55號海防大廈3樓3室貓之茶房：5月23日13:30至15:30

⚫ 尖沙咀梳士巴利道3號星光行2樓及3樓誠品生活尖沙咀店：5月23日15:00至16:00

⚫ 深水埗欽州街37號西九龍中心7樓7083號室隱家拉麵工場：5月23日17:00至20:00

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政府明日(7日)會在荃灣美環街巴士站對面避車處、近愉景新城外的士站增設流動採樣站。連同21間社區檢測中心，全港各區明日共有37個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務。