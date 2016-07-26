變種病毒｜Delta狂襲歐洲 染疫人數突破5000萬 每8天增百萬例

新冠肺炎變種病毒株Delta，正肆虐全球逾百個國家及地區，其中在歐洲的新冠肺炎病例，近月因Delta狂襲而快速增加，至周一累計新冠病例已突破5,000萬宗，平均每8天增加100萬宗新冠病例。

路透社統計，歐洲周一成為全球首個新冠病例突破5,000萬宗的地區，目前佔全球總新冠病例27%。歐洲的累計感染新冠肺炎死亡人數接近130萬，佔全球死亡人數31%。報道指，歐洲的新冠病例由0宗增至2,500萬宗，經歷了350天，但由2,500萬宗增至5,000萬宗時，只花了194天。報道關注英國周一全面解封、「自由日」(Freedom Day)過後的新冠病例走向，該國周一公布過去一天增39,950宗新冠病例，較前一天的48,161例稍減，但有專家警告全面解封後，每日病例可能逐步增至10萬，甚至20萬宗。