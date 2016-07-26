變種病毒 領事子女疑入社區或涉違檢疫令

本港昨增5宗新冠肺炎輸入個案，包括獲准到鰂魚涌太古城唐宮閣家居檢疫的沙特阿拉伯駐港領事子女。據食物及衛生局前日和昨日公布的強制檢測公告，顯示他們確診前或曾進入社區，去過山頂、東涌和太古城中心等地。本報昨就兩人是否可外出、有否人涉違反檢疫令等，向相關部門查詢，但截稿前未獲回覆。



新確診包括沙特領事的13歲女兒(#11971)和11歲兒子(#11968)，兩人上周五(16日)抵港後，獲准在太古城唐宮閣家居檢疫。其中姊姊上周六(17日)開始發燒、第三日檢測樣本陽性並驗出L452R變異病毒株，弟弟則無病徵。當局前晚圍封唐宮閣強檢，未發現新個案。另外3名女患者，分別來自孟加拉、柬埔寨或阿聯酋，均於檢疫期間確診。

據食衛局過去兩晚公布、涉變種病毒患者潛伏期行蹤的強制檢測公告，有5個須強檢地方疑屬確診姊弟的行蹤，包括山頂廣場、東涌纜車站、東薈城及太古城中心ZARA、APITA。據政府網站資料，相關豁免人士在醫學監察期間，須點對點往返機場、住所及豁免信指明地點，其間禁用公共交通。

就兩人的檢疫令是否容許進入社區、有否人涉違檢疫令等，本報昨先後向政制及內地事務局及食衛局查詢。其中，食衛局指涉及豁免檢疫的事宜，一般是根據申請人身份，由相關部門處理，但政制局指領事入境的相關豁免毋須經他們批准，故無法回應，至截稿前本報仍未收到任何回覆。



專家促閉環式管理

港大感染及傳染病中心總監何栢良指病毒不會認人，認為領事、總統和首相等也會感染，倡當局對獲特殊安排的高風險地區抵港人士，安排閉環式管理，避免病毒流入社區，相信有關領事會明白。



表列處所增「活動場所」人數最多100%

另外，大部分現有社交距離措施會延長兩周至下月2日，以及新增「活動場所」作新一類表列處所。有關場所包括舉辦會議、論壇和展覽等，若所有員工及三分二參與者已打首針新冠疫苗，人數上限可達場地100%，否則為50%，而每組參加者不得多於4人或同住一戶人數，影團體相亦須戴口罩。