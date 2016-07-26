變種病毒Delta+殺入南韓 傳播力恐更強 患者無外遊

新冠肺炎變種病毒株Delta肆虐全球多國，兼屢傳打了疫苗仍未必能防範的消息之際，Delta的「新版本」——Delta+(Delta Plus)正蠢蠢欲動。Delta+月前在印度發現，並已蔓延多國，最新則攻陷南韓。南韓在疫情持續下爆出此新隱憂，周二宣布發現首兩宗Delta+病例，其中一名感染者最近無外遊，令人擔心Delta+正在當地傳播。



南韓中央防疫對策本部周二公布，截至當日零時，當地新增1,202宗新冠病例，較前一天減17宗，但已是連續28天超過1,000例，其中首都圈的病例，佔全國本土病例約60%。全國單日增5人死亡，累計2,104人病逝。當局指，上月初始於首都圈地區的第四波疫情，已蔓延至全國各地，現行防疫措施(首都圈第4級、非首都圈第3級)將於本月8日屆滿，政府將視乎本周疫情作下一步部署。

南韓的疫苗接種率仍然偏低，當局周二表示約39%人口接種了最少一針，打齊兩針者只有14.1%。Delta是南韓目前的主流病毒，當局分析上周逾3,000個病例後，發現64%涉及Delta，幸完成接種疫苗但仍然染疫的個案並不多。



一患者已打兩劑新冠疫苗

至於令人擔憂的Delta+個案，當地首例是一名無外遊紀錄的四十多歲男子，感染源頭不明。曾與他接觸的280人中，有一人病毒檢測呈陽性，為他的兒子，但暫未確定是否同樣感染Delta+。南韓第二例Delta+個案，則是一名由美國返韓人士，出發前已接種兩劑阿斯利康(AstraZeneca)疫苗。

Delta及Delta+均最早在印度發現，其中Delta+是前者的「進化版」，增加了「K417N刺蛋白突變」——此突變亦見於最早在南非發現的Beta變種病毒株上。有科學家擔心，Delta混合K417N突變後，傳播能力可能更高，亦可能降低抗體作用，但未有定論，多國亦正研究疫苗對Delta+的防護力。迄今已最少有10個印度以外國家發現Delta+個案，包括英國、日本、美國、瑞士、加拿大、葡萄牙、波蘭、俄羅斯及土耳其，尚未傳出特別惹關注的病例。

世衛表示，正留意Delta+蔓延情況，強調目前Delta+不常見，只佔小部分病例，指Delta及其他變種病毒株的公共衛生風險更高。印度國營醫學研究機構ICMR科學家Tarun Bhatnagar則稱，「(Delta+)可能不會在印度掀起第三波疫情，因為這要視乎有否正確的防疫行為，但它可以是其中一個因素」。