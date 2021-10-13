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貨運危機｜民眾搶購 超市「是但」填滿貨架 英聖誕玩具恐短缺
4 小時前
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貨運危機｜民眾搶購 超市「是但」填滿貨架 英聖誕玩具恐短缺

英國受全球供應鏈問題、重型貨車(HGV)司機及汽油短缺、通脹、加稅以及聖誕購物旺季等一籃子因素影響，近日持續出現搶購潮，《每日郵報》發現，不少超市的貨架已重新填滿，但賣的卻是「唔等使」的產品，如水果貨架改擺朱古力、廁紙及廁所用品貨架則放滿了香體露，本來賣急凍食品的凍櫃，則塞滿沙律醬及醬料。
 

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格洛斯特一間超市，周四早上的廁紙及廁所用品貨架，擺滿了香體露。
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赫特福德郡有超市的生果貨架，改放朱古力。(互聯網)
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攝於上月17日的照片，則見有超市凍櫃擺滿HP醬及沙律醬。

另外，英國廣播公司(BBC)報道，時值零售旺季，大量產品從亞洲進口，英國最大玩具零售商之一The Entertainer表示，目前當地多個主要港口有大量貨櫃等候卸貨，但貨車司機短缺，導致貨運延誤，聖誕前部分玩具可能短缺。

英國缺司機  港口「塞貨櫃」部分聖誕玩具或短缺 

另有在中國生產玩具的英國公司吐苦水，稱貨運成本大增，把貨櫃從中國青島運到英國的費用，由去年的2,500美元(約1.95萬港元)，增至1.5萬美元(約11.7萬港元)，令產品勢必加價，冀不高於一成。 

貨運危機｜民眾搶購 超市「是但」填滿貨架  英聖誕玩具恐短缺

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/貨運危機｜民眾搶購-超市「是但」填滿貨架-英聖誕玩具恐短缺-288700
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