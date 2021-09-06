赤道落雪｜近赤道國家喀麥隆極罕下雪！民眾開心 專家憂心……(有片)

位處赤道附近的非洲國家喀麥隆(Cameroon)，上周四(9日)突然下雪及冰雹，不少當地民眾一生從未見過雪，看到雪花鋪滿地都興奮不已。但民眾歡顏，專家及官員卻憂心皺眉，皆因全球暖化導致氣候異常，又增一例。

當地傳媒報道，該國西部地區巴納(Bana)及巴庫(Bakou)的民居屋頂及道路，當日被約5厘米厚的積雪覆蓋，片段可見民眾笑哈哈玩雪，又在雪地上扮做掌上壓拍照。

儘管降雪量不多，但已足以令局部公共交通受阻，亦有農作物凍壞。有當地官員指下雪是「詛咒」，因為會令農作物無法成熟收割，擔心會摧毀當地農業，而農業是該國主要收入來源。巴納市長桑加(Jean Baptiste Sanga)指巴納下雪是「非常罕見」現象，認為是氣候變化的訊號。

赤道落雪｜赤道高山向來有雪 非洲第一峰冰帽持續萎縮

赤道的炎熱氣候，令人無法將其與落雪拉上關係，其實區內向來會落雪，但多限於高海拔山峰，像今次般落在平地道路、民居及農作物上則較罕見。如位於東非坦桑尼亞(Tanzania)、高逾5,800米的「非洲第一峰」乞力馬扎羅山(Kilimanjaro)，雖位於赤道附近，但頂部常年積雪，只是冰帽在近年不斷萎縮，恐將會消失。貼近赤道的「非洲第二峰」肯尼亞山(Mount Kenya)亦有積雪，但同樣面臨融冰厄運。

赤道落雪｜非洲不一定熱 南非7月破低溫紀錄兼降雪

同樣位處非洲的南非，7月時亦錄得異常低溫，打破了19項最低氣溫紀錄，其中約翰內斯堡(Johannesburg)錄得攝氏零下7度，較1995年的舊紀錄低0.7度，多個地區亦降雪。不過，與喀麥隆不同的是，南非較為遠離赤道，向來四季分明(如約翰內斯堡的氣溫便介乎2至26度左右)，過去亦偶有下雪。反觀喀麥隆就算在冬天，氣溫亦很少低於20度。



赤道落雪｜近赤道國家喀麥隆極罕下雪！民眾開心 專家憂心……(有片)