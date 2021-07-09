車Cam直擊｜電車乘客路中落車險捱撞 同類車站有5個

電車是香港島主要交通工具之一，大多分站均設有月台供乘客候車和上落，但基於地理因素，路上仍有少數車站不設安全島車站，乘客要在電車停站後越過一條行車線返回行人路。為保障上落乘客安全，運輸署已在該等電車站劃上「黃色停車線」。運輸署《道路使用守則》列明，駕駛者要在黃線前停下，直至所有乘客橫過馬路上落電車後，才可開車。

日前Facebook群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」流傳一段車Cam片段，顯示有電車在筲箕灣道往柴灣方向停靠南康街分站，其間一名落車男子已踏上馬路，準備返回行人路。詎料，一輛灰色私家車竟無視地上黃線，直接穿過電車旁邊的慢線。未知男子是否該站常客，他甫落車已注意到該私家車即將駛至，隨即停步讓私家車離開。

網民促片主舉報

片段後部分顯示，再有一輛電車駛至準備埋站。有網民促請片主不應姑息此等駕駛者，「一定要1823親身去落口供，千奇唔好放生呢啲××，如果唔係會害死人」，亦有人指出「唔熟路同埋唔係港島揸開嘅真係未必知， 佢連自己點樣死都唔清楚」。此外，有人讚揚落車男子有留意交通情況，故未有造成意外。

有較少在港島區駕駛的網民，對片段起初摸不着頭腦，其後才「如夢初醒」，「我都長知識，完全唔知有呢樣野，見都未見過」、「死啦，會唔會自己都中過招唔知」、「唔係睇片睇留言可能下次過港島都中招」。

現時仍有5個電車站屬於這種沒有安全島、需要在路中心橫越行車線上落的車站，包括：

⚫ 堅尼地城「堅尼地城海傍」(西行)

⚫ 跑馬地「黃泥涌道」

⚫ 跑馬地「香港墳場」

⚫ 筲箕灣「南康街」(東行)

⚫ 筲箕灣「柴灣道」(東行)