炸彈襲擊｜載逾30名中國工程師巴士 巴基斯坦北部爆炸13死 包括9名中國公民

一輛據報載有逾30名中國籍工程師的巴士，周三在巴基斯坦北部偏遠地區遭炸彈襲擊，路透社引述當地一名高級警官稱，造成最少13人死亡，包括9名中國公民及兩名當地軍人；另有報道指有28名中國公民受傷。暫未知涉及路邊炸彈抑或有人在巴士上放置炸彈。

事發在該國開伯爾—普赫圖赫瓦省(Khyber Pakhtunkhwa)，警方指巴士遇襲後跌入深谷，造成嚴重傷亡。官方數字暫確定10人死亡，包括6名中國公民，另有一名中國工程師及一名巴國軍人失蹤。據報巴士出事前正前往省內上科希斯坦(Upper Kohistan)地區的達蘇水壩(Dasu dam)工地，該水壩工程是一帶一路倡議內「中巴經濟走廊」(CPEC)的一部分。

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