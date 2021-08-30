轉文談整肅娛樂圈趙薇等事 官媒：為應對美國「第五縱隊」發動顏色革命

內地《人民日報》、《新華社》及《解放軍報》等數十間官媒，先後轉載一篇題為《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行》的評論文章，回應中央近期整肅娛樂圈，談到藝人鄭爽逃稅被罰3.6億港元及趙薇影片下架事件，稱這些變革是應對美國通過「第五縱隊」對中國發動顏色革命。

文章由「李光滿」撰寫，一開始指「中國娛樂圈一直都不缺臭氣熏天的猛料，前不久相繼爆出吳亦凡、霍尊的亂象以及張哲瀚到日本靖國神社拜鬼之事」，強調「如果再不整治，不僅娛樂圈爛透了，整個文化圈、文藝圈、演藝圈、影視圈也都爛透了」，繼而談到藝人鄭爽逃稅被罰款事件，又談到趙薇影視作品下架一事。

稱趙薇20多年前就應從中國公眾視野消失

文章稱趙薇「早在20多年前就應該從中國公眾視野中消失，可她卻越來越發達」，追溯趙薇在20年前，身穿侵華日軍的旭日旗出現在公眾視野，不單沒有被封殺，反而在中國的資本市場上呼雲喚雨，跟馬雲、王林等大師打的火熱，認為趙薇這樣多年來不倒是個謎，但「現在看來，不是不報，是時候未到」。

文章之後談到內地整頓資本圈，包括叫停螞蟻上市，阿里巴巴被罰 182 億元人民幣和滴滴被查，以及中央提出「共同富裕」路線，一系列整治動作都反映中國正發生「重大變化」，從經濟、金融、文化到政治領域，都在發生「一場深刻的變革、革命」，將掃除一切「塵埃」，資本市場不再是資本家「一夜暴富的天堂」，文化市場亦不會再是「娘炮明星的天堂」，新聞輿論不再是崇拜西方文化的陣地，「紅色回歸，英雄回歸，血性回歸」，所以要治理文化亂象。

文章指，當前中國面臨著越來越嚴峻復雜的國際環境，美國正在對中國實施越來越嚴厲的軍事威脅、經濟及科技封鎖等，正力度越來越大地「通過中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命」，因此當前中國正在發生的這場深刻變革，正是為了應對當前嚴峻而復雜的國際形勢，正是為了應對美國已經開始對中國發動的野蠻而凶猛的攻擊。

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