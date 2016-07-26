通關｜陳肇始：健康碼參照澳門模式 或載行蹤疫苗紀錄

港府正與內地商討通關事宜，食物及衞生局長陳肇始透露，當局研究港版「健康碼」將參照澳門模式，載有使用者行蹤、疫苗接種及核酸檢測紀錄等，但會否與「安心出行」應用程式合併則仍有待研究。

捐贈阿斯利康額外增撥數百萬元

陳肇始出席商台節目時提到，港府將全數750萬劑早前已訂購的阿斯利康疫苗，捐贈至新冠疫苗全球獲取機制(COVAX)，所涉成本基於保密協議不能公開，但透露港府需要增撥數百萬元，處理重申包裝、付運等程序。被問到為何不捐贈另外兩款疫苗，以提供阿斯利康作為本港第三種新冠疫苗選擇，她說港府與「全球疫苗免疫聯盟」商討一段時間才達成協議，認為整批捐贈在行政上比較簡單，若每批疫苗都捐贈部分，會花費更多時間。

本港有足夠疫苗打第三針

至於接種第三針安排，陳肇始表示有待疫苗相關科學委員會商討，而目前本港疫苗供應量足夠應付接種第三針，但強調即使要打都會先安排長者及免疫力較差的人士接種。

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