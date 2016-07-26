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通關｜陳肇始：健康碼參照澳門模式　或載行蹤疫苗紀錄
21 小時前
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通關健康碼安心出行新冠肺炎新型肺炎食物及衞生局陳肇始新冠疫苗第三針
通關｜陳肇始：健康碼參照澳門模式　或載行蹤疫苗紀錄
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陳肇始透露，當局研究健康碼參照澳門模式，載有行蹤疫苗紀錄。(資料圖片)

港府正與內地商討通關事宜，食物及衞生局長陳肇始透露，當局研究港版「健康碼」將參照澳門模式，載有使用者行蹤、疫苗接種及核酸檢測紀錄等，但會否與「安心出行」應用程式合併則仍有待研究。

捐贈阿斯利康額外增撥數百萬元

陳肇始出席商台節目時提到，港府將全數750萬劑早前已訂購的阿斯利康疫苗，捐贈至新冠疫苗全球獲取機制(COVAX)，所涉成本基於保密協議不能公開，但透露港府需要增撥數百萬元，處理重申包裝、付運等程序。被問到為何不捐贈另外兩款疫苗，以提供阿斯利康作為本港第三種新冠疫苗選擇，她說港府與「全球疫苗免疫聯盟」商討一段時間才達成協議，認為整批捐贈在行政上比較簡單，若每批疫苗都捐贈部分，會花費更多時間。

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陳肇始透露捐贈阿斯利康疫苗需要另花數百萬元費用。(商台提供)

本港有足夠疫苗打第三針

至於接種第三針安排，陳肇始表示有待疫苗相關科學委員會商討，而目前本港疫苗供應量足夠應付接種第三針，但強調即使要打都會先安排長者及免疫力較差的人士接種。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/通關｜陳肇始：健康碼參照澳門模式　或載行蹤疫苗紀錄-288548
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