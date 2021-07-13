違限聚令｜鄧炳強：官員「不能不食人間煙火」 出席飯聚是工作部分

3名高官出席晚宴違反限聚令事件，保安局長鄧炳強在立法會表示，3人出席飯局前，並不知道食材貴重，他們已經致歉並繳交罰款，同時在聲譽及名聲方面亦付出很大代價，相信他們經一事長一智，日後會更謹慎行事。鄧炳強強調，官員有責任與各界包括各階層的人士聯繫，並引述電台有人指「官員不能夠不食人間煙火」。

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鄧炳強續稱，所謂「不能夠不食人間煙火」是指不能離地，不能夠不與社會接觸，認為官員有責任與各階層的人士聯繫，對於官員了解社會情況和不同階層關注的事，以及制訂政策均非常重要，反問官員辛勞工作後希望可以花時間陪伴家人，但為何仍花這些時間出席飯局聚會，「因為這是(官員)工作一部分」。

稱看不到有利益衝突

鄧炳強補充，出席這些飯區需要考慮3點，一是是否涉及利益衝突；二是涉及構成欠別人人情；三是令整體政府聲譽受損更甚蒙羞，他說自己曾親自了解事情，指看不到有上述三點情況有所出現。

保安局副局長區志光、海關關長鄧以海及入境處長區嘉宏被揭發早前出席灣仔灣景中心3樓「隨緣匯」時，因違反限聚令被票控，案件源於警方調查一宗強姦的報案，據悉同場還有恒大集團管理層。