醜聞纏身 獨立調查報告出爐涉性騷擾11女 紐約州長科莫拒辭職

美國紐約州長科莫(Andrew Cuomo)被多名女性指控性騷擾，經5個月調查後，州檢察長周二公布獨立調查報告，指科莫涉違法性騷擾11名女性，包括觸摸、親吻或作性暗示講話。報告又指他製造「有害」工作環境，其辦公室也違法公開首名指控者的身份以報復。科莫發表錄影講話否認有關指控，也無意辭職，但民主黨黨友和總統拜登均促請他辭任州長。



報告長168頁，同屬民主黨的州檢察長詹姆斯說，有179人在調查中作證，發現紐約州長令人不安的行為模式，受害人主要為年輕女性。大部分指控之前已經傳媒報道，但負責調查的外聘律師披露了一些新詳情，如其中一名受害人是州警察，科莫在升降機內站在她後面，「他的手指從她頸部沿著脊骨向下摸」，並說「嗨，你」(Hey you)。那名州警更指科莫從她胸部摸向私處。科莫也曾擁抱行政助理，伸手入其上衣抓住她胸部，調查員指科莫的辦公室充滿「欺凌、恐懼和脅迫」。



拜登：他應請職

報告指科莫和其高級顧問「違反多項州及聯邦法律」，惟今次調查屬民事，不作刑事檢控，但紐約州首府奧爾巴尼地區檢察官已展開刑事調查。63歲的科莫自2011年起三度出任州長，曾是總統候選人熱門人選，他對指控者誤會其行為感抱歉，惟調查報告推翻其所說只是出於美籍意大利裔人的熱情文化。拜登周二被記者問及科莫應否辭職時，說「我認為他應該辭職」，民主黨參、眾兩院領袖也作同樣要求。紐約市長白思豪指，科莫必須辭職，否則要接受彈劾。