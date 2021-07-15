遺作下月上映 廖啟智飾演落難小販

廖啟智(智叔)、劉心悠、吳卓羲主演的《女人街，再見了》，將於8月5日上映，這是智叔5部電影遺作之一，由關永忠執導。《女人街，再見了》故事以旺角香港最著名的「露天商場」及遊客景點「女人街」為故事背景，說出沒有血緣關係的小販「衫佬」與無證兒童小東的感人故事。

智叔飾演的「衫佬」，意外收留了非法居留兒童小東(梁珈榕飾)，他們情同父子，一起在女人街生活，相依為命。小東因為沒有合法居留證件，所以每天只能夠留在女人街，從未踏足女人街以外的世界，更為了掩人耳目，小東每天都會穿好校服假裝上學。

一日小東如常去到貨倉，意外認識到肉參欣欣(馬雪澄飾)，在誤打誤撞之下拯救了她。與此同時，為了躲避警察的搜捕，黑幫大佬火屎哥插贓偷回來的鑽石到貨車司機珮怡(劉心悠飾)的貨物中，古惑仔子豪(吳卓羲飾)為了追回鑽石與珮怡結緣。在一場賊贓與綁架案件之中，小東意外得到了一個完整的「家」的感覺，四人命運走在一起殊途同歸……