邁阿密塌樓｜當局爆破拆卸大廈剩餘結構 (有片)

美國邁阿密住宅大樓局部倒塌事故，工程人員已完成在大廈剩餘部分鑽孔的工序，會開始放入炸藥，預計周日(4日)晚上10時至翌日凌晨3時期間會拆卸。拆卸工程會以炸藥進行爆破，工作人員已在多個位置鑽孔並放入炸藥，當局表示，首要任務仍是盡快安全清拆，將於今天稍後進行拆卸，希望可以為救援人員開闢出新的搜索範圍。

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消防指，完成拆卸和確認安全之後，約210名救援人員會重新開始搜救。消防早前表示，完成拆卸之後，救援人員或有機會首次進入地下停車場的位置，再確認瓦礫空隙中是否仍有幸存者。

仍有121人失蹤

大廈在上月24日倒塌，事故發生以來未有救出任何生還者，至今確認24人死亡，仍有121人失蹤。由於熱帶風暴「愛莎」逐步逼近美國，官員擔心強風會令大廈剩餘部分有倒塌危險，決定提前拆除，上周六(3日)下午起暫停搜救工作。