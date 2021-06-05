支聯會鄒幸彤准保釋 批當局延伸《公安條例》恐嚇言論

支聯會副主席鄒幸彤及另一名男子，昨日被指違反《公安條例》中，宣傳或公布有關六四32周年的未經批准集結，遭警方拘捕。鄒幸彤今日約下午5時獲准以1萬元保釋離開荃灣警署，下月5日再報到。她向傳媒表示，警方今次明顯是毫無理據的「預防性」拘捕，阻止她前往維園，完全是以言入罪，質疑警方所指出的罪證，包括她在社交平台的言論、報章撰文、媒體採訪及網上對談節目，是令她以及傳媒顧慮做敏感議題的訪問，批評當局以言入罪無限擴大，借《公安條例》阻止集會的權力，延伸至去恐嚇任何人接受訪問，她會繼續堅持崗位發聲，直至不能發聲為止。

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鄒幸彤指，政權指控她犯罪的邏輯荒謬，當初以疫情為由禁止六四集會，到後來禁止宣傳集會，她相信政權未來一定會想完全禁止悼念六四活動，下年可能會用其他理由禁止悼念六四，但她相信燭光不會熄滅。她提到，在扣留期間以禁食方式悼念六四死難者，又說在囚的支聯會主席李卓人亦用這種方法悼念。