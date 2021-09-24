鄧炳強：支聯會解散不代表免責 現時是廿三條立法適當時間

支聯會拒絕按警方國安處要求提交資料，將於下午召開特別會員大會，表決是否解散。保安局長鄧炳強在一個電台節目中表示，若果組織有違法行為，並不會因為解散而不需要負上法律責任。他又認為，現時是回歸以來，最適當時間為《基本法》廿三條立法。

鄧炳強指出，警方是根據《港區國安法》第43條行使權力，要求支聯會提交資料，過程中有向對方提供事實及證據，警方會根據支聯會的解釋，向行政長官會同行政會議提交詳細的報告，由行會去考慮是否接納警方的意見，撤銷支聯會的公司註冊。他指，任何組織都有權自行解散，但若果組織有違法行為，並不會因為解散而不需要負上法律責任。

警方國安處上月去信要求支聯會，要求最遲於明天(7日)提供成員及財務等資料。支聯會批評警方要求無理，表明不會配合，並強烈否認組織是「外國代理人」。支聯會上周按警務處長要求，移除支聯會網站、Facebook及其他指定電子平台訊息。

鄧炳強冀下屆立法會把基本法23條立法事情辦好

鄧炳強認為，現時是香港回歸以來，最適當時間為《基本法》廿三條立法，但指現屆立法會的會期只剩兩個月，要完成如此複雜的法例很困難，當局期望在下屆立法會會期內將廿三條立法的事情辦好。

鄧炳強指出，《基本法》清楚提到，為廿三條立法是香港政府的責任，《港區國安法》主要針對4項罪行，但廿三條提及要應對7項危害國家安全行為，因此為廿三條立法的工作是必需。

鄧炳強：外交部清單羅列的事情非「生安白造」

對於外交部發表「美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單」，鄧炳強表示，清單羅列的事情全部都是事實，並非「生安白造」，特區政府及警方日後的工作一定會參考清單的內容。

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