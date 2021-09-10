鄧炳強：盼下個立法會期內完成23條立法

保安局長鄧炳強接受傳媒專訪，表示會著手推動《基本法》23條立法，期望在下個立法會期內完成，並形容「盡快處理，愈早愈好」。他又批評言語治療師總工會透過讀物，荼毒年輕人，連幼稚園學生亦不放過，將憎恨政府、國家元素滲入當中。

對於本港即將舉行選委會界別分組選舉和立法會選舉等，鄧炳強說，作為候選人資格審查委員會成員之一，會確保所有候選人都是真誠擁護《基本法》和效忠特區，強調參選人過往的言行，會是評估範圍內，警方會加強情報蒐集，進行風險評估，防範恐怖主義潛伏，安排足夠警力駐守票站內外，以及票站附近的港鐵站等，確保選舉安全暢順舉行。

鄧炳強早前表示，《基本法》23條立法，香港必須做、要盡快做，政府會認真嚴肅預備，但由於法例涉及較廣，今年未必有足夠時間完成。至於特首林鄭月娥就表示，餘下一年任期會爭取盡量做 23 條立法籌備工作，但無能力可完成整個立法。

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