李家超：國家安全是頭等大事 鄧炳強：認真嚴肅預備23條立法

新任政務司長李家超及保安局長鄧炳強會見傳媒，談及目前工作。

李家超出席公開活動後會見傳媒時表示，國家安全是頭等大事，會利用每個機會去做國家安全教育。

李家超表示，他在政府工作44年，工年較絕大部分同事長，對政府運作文化及工作理念有認識。他強調政府協調講求實際經驗，他過往在緊急及重大事故協調中心，有統籌處理應對颱風及反修例事件等經驗。他過往擔任保安局長統籌約7萬紀律部隊，出任政務司長長後，會努力建立18萬公務員成為團結團隊，以各自專業各施長處，他對處理有關工作有信心。

李家超又指，目前的工作包括協助行政長官打好抗疫戰，他昨日亦有與各部門常任秘書長探討上任後的工作，感謝出席官員坦誠交流，指面前工作繁多，會積極與各界人士及不同部門交流深討。

鄧炳強：基本法23條本地立法香港必需做盡快做

昨日上任的鄧炳強再次感謝行政長官和中央政府給予機會。他表示，不應區分文官、武官，因為大家都是服務香港社會。

鄧炳強說， 今年要推進幾項法例修訂，包括涉及酷刑聲稱的法例、消防修例，至於基本法23條本地立法，根據基本法，香港必須做、要盡快做，政府會認真嚴肅預備，但由於法例涉及較廣，今年未必有足夠時間完成。