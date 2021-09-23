陳肇始歡迎醫管局延退休年齡 工會質疑吸引力有限

醫管局延長僱用期，由本來的60歲延至65歲，並會提供彈性安排，讓員工選擇延長年期等。食物及衞生局長陳肇始對有關決定表示歡迎，並強調政府一直有增撥資源予醫療體系。公共醫療醫生協會會長凌霄志則指，醫管局數年前已推出「退休後重聘計劃」，認為延長退休年齡只是將舊計劃重新包裝，質疑成效不大。

陳肇始出席活動後表示，歡迎醫管局以多管齊下的形式挽留人手，並稱法案委員會已完成審議引入海外醫生的條例，相信最快10月可恢復立法會二讀，通過後會盡快成立特別註冊委員會，審視認可海外院校名單。對於醫管局主席范鴻齡昨日(23日)避談移民潮是否醫護流失的主因，陳肇始說，相信醫管局對前線員工流失率和原因有一定了解和分析，會留待醫管局處理相關問題。陳肇始亦指，目前未有關於醫管局員工宣誓的公布。

凌霄志：延退休年齡杯水車薪

凌霄志於電台節目稱，在2019/2020財政年度，醫生職系流失率為5.4%，當中有達七成至八成並非因退休而流失，包括進入私營市場，部分為在醫管局工作感到身心俱疲的年輕醫生，認為局方應著手挽留該批員工。

他續指，亦有部分約40歲的資深醫生在公院擔當副顧問或顧問醫生多年後，才決定投身私營市場，相信醫管局延長退休年齡對他們的吸引力亦有限。他質疑，日後會有多少60歲後的醫生會選擇留下，而且延任5年時間很短，認為新措施只是杯水車薪。

護士協會冀改善晉升階梯

對於醫管局增設副顧問護師職位，醫管局總護理行政經理潘恩榮指，增設職位可令護士增加晉升機會，又提到新職位介乎資深護師及顧問護師間，起薪點將與病房經理相同。香港護士協會秘書長何鴻坤亦相信，措施可解決部分人手問題，但他指，護士職級多，期望醫管局能改善晉升階梯的銜接，增加員工晉升機會，並建議加大護士學額，從源頭補充人手。

專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文指，甚少醫護前線會工作至60歲退休年齡，認為延長退休年齡作用不大。他質疑，醫管局增設副顧問護師，難以挽留離職嚴重的前線，建議開設類似資深護士的職位。

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