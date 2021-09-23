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陳肇始歡迎醫管局延退休年齡　工會質疑吸引力有限
1 小時前
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醫管局退休年齡公共醫療醫生協會凌霄志潘恩榮香港護士協會何鴻坤
陳肇始歡迎醫管局延退休年齡　工會質疑吸引力有限
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陳肇始歡迎醫管局延退休年齡。(資料圖片)

醫管局延長僱用期，由本來的60歲延至65歲，並會提供彈性安排，讓員工選擇延長年期等。食物及衞生局長陳肇始對有關決定表示歡迎，並強調政府一直有增撥資源予醫療體系。公共醫療醫生協會會長凌霄志則指，醫管局數年前已推出「退休後重聘計劃」，認為延長退休年齡只是將舊計劃重新包裝，質疑成效不大。

陳肇始出席活動後表示，歡迎醫管局以多管齊下的形式挽留人手，並稱法案委員會已完成審議引入海外醫生的條例，相信最快10月可恢復立法會二讀，通過後會盡快成立特別註冊委員會，審視認可海外院校名單。對於醫管局主席范鴻齡昨日(23日)避談移民潮是否醫護流失的主因，陳肇始說，相信醫管局對前線員工流失率和原因有一定了解和分析，會留待醫管局處理相關問題。陳肇始亦指，目前未有關於醫管局員工宣誓的公布。

凌霄志：延退休年齡杯水車薪

凌霄志於電台節目稱，在2019/2020財政年度，醫生職系流失率為5.4%，當中有達七成至八成並非因退休而流失，包括進入私營市場，部分為在醫管局工作感到身心俱疲的年輕醫生，認為局方應著手挽留該批員工。

他續指，亦有部分約40歲的資深醫生在公院擔當副顧問或顧問醫生多年後，才決定投身私營市場，相信醫管局延長退休年齡對他們的吸引力亦有限。他質疑，日後會有多少60歲後的醫生會選擇留下，而且延任5年時間很短，認為新措施只是杯水車薪。

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醫管局延退休年齡至65歲，以解決人手短缺的問題。(資料圖片)

護士協會冀改善晉升階梯

對於醫管局增設副顧問護師職位，醫管局總護理行政經理潘恩榮指，增設職位可令護士增加晉升機會，又提到新職位介乎資深護師及顧問護師間，起薪點將與病房經理相同。香港護士協會秘書長何鴻坤亦相信，措施可解決部分人手問題，但他指，護士職級多，期望醫管局能改善晉升階梯的銜接，增加員工晉升機會，並建議加大護士學額，從源頭補充人手。

專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文指，甚少醫護前線會工作至60歲退休年齡，認為延長退休年齡作用不大。他質疑，醫管局增設副顧問護師，難以挽留離職嚴重的前線，建議開設類似資深護士的職位。

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醫管局增設副顧問護師職位。(資料圖片)

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醫管局延長前線僱用期至65歲　料未來5年挽留逾5000人手

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/醫管局延退休年齡　工會憂吸引力成疑-286106
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