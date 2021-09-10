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醫管局本月起擴公私營協作計劃　讓內科病人往私家診所覆診
21 小時前
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醫院管理局醫管局公私營協作計劃私家醫生覆診
醫管局本月起擴公私營協作計劃　讓內科病人往私家診所覆診
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公營醫療系統專科門診服務輪候時間一向較長。(高拔陞網誌圖片)

本港公營醫療系統需求超負荷，專科門診壓力尤為沉重。醫院管理局行政總裁高拔陞今日(12日)發表網誌，表示本月起已擴展「公私營協作計劃」，為計劃引入「共同醫治模式」，邀請病情穩定的內科專科門診病人，到私家醫生診所覆診、配藥及進行所需化驗，稍後更會進一步推展至骨科病人。他指，新模式讓病人可由私家醫生跟進，毋須舟車勞頓多次返回醫院，同時分流部分專科門診的覆診病人，騰空服務量以加快診治更多新症。

認穩定個案要輪候逾年不理想

高拔陞指，現時全港有約200多萬名病人患有慢性病，醫管局估計約十多年後，慢性病病人會增至300萬人，局方現時若不採取積極措施去紓緩專科門診壓力，病人輪候時間只會越來越長。他承認，穩定個案仍要輪候逾年才獲診斷並不理想，故採取多管齊下策略，包括透過跨專業團隊合作和擴大「公私營協作計劃」，以針對輪候時間長的問題。

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高拔陞承認，穩定個案仍要輪候逾年才獲診斷並不理想。(資料圖片)

料九龍東港島東「綜合診所」明年營運

其中一項針對輪候時間的重要措施，是引入跨專業團隊的「綜合診所」，高拔陞指由醫生領導、有資深護師和專職醫療人員等參與的團隊，會因應不同疾病制訂臨床服務流程。「綜合診所」服務現已涵蓋19個病種，預計未來會有更多「綜合診所」投入服務，包括計劃明年投入服務的九龍東和港島東的耳鼻喉科綜合診所。至於醫護人手方面，他表示會透過退休後重聘計劃、特別酬金計劃和聘請兼職醫生，以提高診症量。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/醫管局本月起擴公私營協作計劃　讓內科病人往私家診所覆診-284377
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