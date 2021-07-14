Am730
Am730
Am730
Am730
News
重中之重 餘下任期續解決土地房屋問題 林鄭拒承諾任內重推空置稅
30 分前
#Hashtags
林鄭賄賂土地供應房屋問題空置稅
重中之重 餘下任期續解決土地房屋問題 林鄭拒承諾任內重推空置稅
news-images
林鄭指，會檢視提升市區重建的方法。(資料圖片)

本屆政府任期餘下一年左右，特首林鄭月娥昨出席立法會答問時重申，土地供應及房策乃重中之重，會積極推展「明日大嶼」人工島及新界北的研究規劃，強調解決土地房屋問題，並非需要因時制宜的招數，而是持之以恆的決心；相信市民能否「安居」，哪怕政府及立法會換屆，仍是施政重點。不過她拒絕承諾任內再推空置稅，並明言「走數」，不會修訂《防賄條例》、將特首納入監管範圍。
 

news-images
林鄭月娥

林鄭月娥於發言時指，若立法會休會前可再通過5條當局即將提交的草案，年度將通過45條法案，形容是最有成效的一年。她表示會加強高層督導土地房策，絕不容許「政出多門」，冀進一步簡化發展流程，強調政府需要不因經濟短期波動或樓價升跌而動搖的勇氣，寄望來屆政府能延續信念。


特首納《防止賄賂條例》必走數
答覆提問時，有議員要求林鄭月娥重推空置稅，林鄭則以本屆立法會及政府任期短為由拒絕，謂以免承諾太多引人遐想，暗指或引致誤會她決定競選下任特首與否。林鄭提到，對新界北發展有新看法，會以整全的方法代替逐個片區去檢視其發展，並指會於餘下任期交代詳情。

林鄭月娥又明言，不會完成競選承諾——將特首納入《防止賄賂條例》，相信未來特首亦不應該作此承諾，「因為呢個係衝住行政長官，佢嘅憲制地位」、「一定走數」，以免弱化特首於香港的憲制責任。

另外，林鄭月娥又表示，教育工作自回歸起就有缺失，「要急起直追」，會完善教育制度，培養國家觀念、香港情懷等，亦會要求辦學團體提升管治，對違規老師絕不手軟。她亦提到，5個內地的經貿辦正為本港做形象工程，改變內地部分人對本港的負面形象，冀通關後能吸引他們來港。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/重中之重-餘下任期續解決土地房屋問題-林鄭拒承諾任內重推空置稅-276141
#Hashtags
林鄭賄賂土地供應房屋問題空置稅
Am730

新冠肺炎 港粵通關須中央處理 英留學生或可返港

前途未明 六成三過去一年感無奈 近半放榜壓力高水平

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠肺炎 港粵通關須中央處理 英留學生或可返港
Am730
Am730
前途未明 六成三過去一年感無奈 近半放榜壓力高水平
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多