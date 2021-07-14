重中之重 餘下任期續解決土地房屋問題 林鄭拒承諾任內重推空置稅

本屆政府任期餘下一年左右，特首林鄭月娥昨出席立法會答問時重申，土地供應及房策乃重中之重，會積極推展「明日大嶼」人工島及新界北的研究規劃，強調解決土地房屋問題，並非需要因時制宜的招數，而是持之以恆的決心；相信市民能否「安居」，哪怕政府及立法會換屆，仍是施政重點。不過她拒絕承諾任內再推空置稅，並明言「走數」，不會修訂《防賄條例》、將特首納入監管範圍。



林鄭月娥於發言時指，若立法會休會前可再通過5條當局即將提交的草案，年度將通過45條法案，形容是最有成效的一年。她表示會加強高層督導土地房策，絕不容許「政出多門」，冀進一步簡化發展流程，強調政府需要不因經濟短期波動或樓價升跌而動搖的勇氣，寄望來屆政府能延續信念。



特首納《防止賄賂條例》必走數

答覆提問時，有議員要求林鄭月娥重推空置稅，林鄭則以本屆立法會及政府任期短為由拒絕，謂以免承諾太多引人遐想，暗指或引致誤會她決定競選下任特首與否。林鄭提到，對新界北發展有新看法，會以整全的方法代替逐個片區去檢視其發展，並指會於餘下任期交代詳情。

林鄭月娥又明言，不會完成競選承諾——將特首納入《防止賄賂條例》，相信未來特首亦不應該作此承諾，「因為呢個係衝住行政長官，佢嘅憲制地位」、「一定走數」，以免弱化特首於香港的憲制責任。

另外，林鄭月娥又表示，教育工作自回歸起就有缺失，「要急起直追」，會完善教育制度，培養國家觀念、香港情懷等，亦會要求辦學團體提升管治，對違規老師絕不手軟。她亦提到，5個內地的經貿辦正為本港做形象工程，改變內地部分人對本港的負面形象，冀通關後能吸引他們來港。