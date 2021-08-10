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重返月球｜貝索斯爭輸馬斯克 藍色起源控NASA
10 小時前
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重返月球｜貝索斯爭輸馬斯克 藍色起源控NASA
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貝索斯爭輸馬斯克，藍色起源控NASA。(資料圖片)

馬斯克(Elon Musk)的太空探索科技公司SpaceX，早前獲得美國太空總署(NASA)29億美元　（折合約226億港元）的登月船合約，亞馬遜創始人貝索斯(Jeff Bezos)旗下太空探索技術公司藍色起源(Blue Origin)，向監管機構申訴未果，周五向美國聯邦索賠法院控告NASA。

NASA的「阿提米絲」(Artemis Program)計畫，是一份29億美元的合約，用作建造一艘太空船，目標在2024年讓人類重返月球，SpaceX、藍色起源和Dynetics提案爭取合作。NASA雖有意將合同授予幾間供應商，惟預算不足以提供2間供應商的合約，原先預期3間公司中會選出2間，再進行最後競逐，惟NASA最終僅選擇SpaceX。NASA強調其軌道任務經驗是中選的主要原因之一，且經費也較便宜。結果引來其他兩公司提出申訴，但美國政府問責署(GAO)認定NASA決定無違反採購法或相關規定。

藍色起源指投標程序有不合法不適當評估

據《英國廣播公司》(BBC)報道，藍色起源提交法院的文件，指控NASA在投標程序中對他們的提案有著「不合法」且「不適當」的評估，強調公司始終相信兩個合約商才是建造登陸系統的最佳解決之道。藍色起源表示，他們堅信在這單標案所辨別出來的問題必須獲得解決，才能恢復公平及創造競爭，方可確保美國人能夠安全返回月球。

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重返月球｜貝索斯願付156億元換取NASA登月合約

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/重返月球｜貝索斯爭輸馬斯克-藍色起源控nasa-281032
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