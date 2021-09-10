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金正恩准睇韓劇？北韓官媒大談《D.P.》
1 小時前
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北韓韓劇D.P 逃兵追緝令Netflix
金正恩准睇韓劇？北韓官媒大談《D.P.》
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金正恩准睇韓劇？北韓官媒大談《D.P.》。(資料圖片/Netflix)

為了阻止南韓文化入侵，北韓領導人金正恩2020年底推行《排斥反動思想文化法》，禁止人民觀賞韓劇，一旦被發現，觀看者最重將面臨15年勞改，傳播者更會被判處死刑。不過，北韓媒體近日竟然罕有大大肯定一部韓劇，並發表了心得及觀感，莫非金正恩已批准國民睇南韓劇集？

由人氣漫畫改編的韓劇《D.P逃兵追緝令》8月底開始於Netflix平台上架，由丁海寅、具教煥主演，講述南韓軍隊的黑暗面，上級對新兵不人道的待遇、欺凌等，所導致的一系列事件，該劇在多地都有不錯的迴響。

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北韓：《D.P.》揭露地獄般韓國軍旅生活。(網上圖片)

北韓：《D.P.》揭露地獄般韓國軍旅生活

南韓《SBS》報道，北韓媒體11日提到「最近在南朝鮮，揭露軍部嚴重腐敗的電視連續劇《D.P 逃兵追緝令》大受歡迎。」文中大談劇中講述南韓的軍旅生活有多殘酷黑暗，更指該劇與之前的電視劇不同，徹底揭露了地獄般的韓國軍旅生活，生動描寫了爲甚麼士兵會被逼到非逃兵不可，甚至結束生命。

報道曝光後，隨即引發南韓媒體關注，普遍分析認為北韓此舉是借機嘲諷南韓。不過，由於該報道談及不少劇情，其實亦間接反映北韓高層一直都有「偷睇」韓劇。

相關新聞：

新冠肺炎｜消息︰北韓大量軍人染疫亡 金正恩大怒

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/金正恩准睇韓劇？-北韓官媒大談《d-p-》-284529
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