防疫措施｜處所打針要求擴至青少年 大部分規定維持多兩周

現有社交距離措施等防疫措施明晚(9月1日)屆滿，政府今日(31日)宣布餐飲和表列處所的防疫措施、限聚令及口罩令，後日凌晨零時起會大致維持多兩星期，至下月15日為止。

「疫苗氣泡」要求12至15歲打一針

現時部分餐飲或表列處所，選擇以「顧客須接種新冠疫苗」的「疫苗氣泡」模式運作，而郵輪更只准已完成接種新冠疫苗的顧客上船。鑑於港府早前已把接種年齡下調至12歲，當局後日起把接種條件一併涵蓋12至15歲青少年，處所負責人須確保所有16歲或以上顧客完成接種、所有12至15歲顧客已接種首針。

專用泳線上堂可多於4人

此外，當局將取消泳池內個別租訂作訓練用途的專用泳線，就每一訓練小組或課堂的人數限制。後日起，在泳池租訂作訓練用途專用泳線或在泳池內進行的訓練小組或課堂，連同教練可多於4人，但泳池其他現行規定及限制將維持，包括泳池內使用者總人數可佔泳池容納量的上限等。

長者接種率低憂第五波疫情增風險

食物及衞生局發言人解釋，全球新型肺炎疫情都受Delta變異病毒株威脅，不少地區即使大規模接種疫苗，病毒傳播仍然死灰復燃，對疫情防控造成重大挑戰。發言人指，本港疫苗接種率雖穩步上升，但長者的接種率仍然偏低，一旦爆發第五波疫情，他們面對重症和死亡情況的風險極高，故當局有必要維持大部分現行的社交距離措施。

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