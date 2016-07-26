防疫爭議 窮國不夠新冠疫苗 世衛籲停打第三針

變種新冠病毒Delta導致不少國家疫情反彈，有國家鑑於疫苗抵禦力降低，為國民接種新冠疫苗第三針加強劑，但部分低收入國家只有少數人打了首針。世衛總幹事譚德塞周三發表至今最強烈聲明，呼籲高收入國家至少在9月底前暫停打第三針，以讓窮國獲取更多新冠疫苗。不過，早已展開第三針注射的以色列似乎無意叫停，德國和法國也稱將如期9月起為長者和容易受感染人士打第三針。美國也無意跟隨世衛呼籲，稱若有需要，可同時兼顧注射第三針和向有需要國家捐贈疫苗。

譚德塞稱，明白各國政府保護他們國民抵禦變種病毒Delta，「但我們不能接受早已使用了大部分全球疫苗供應的國家，使用更多疫苗」。根據世衛數據，在5月，高收入國家每100人約注射了50劑新冠疫苗，之後更增一倍，而低收入國家因為供應不足，每100人只能注射1.5劑。譚德塞稱，急須逆轉富國獲大部分疫苗的情況，轉為窮國獲大部分疫苗，收窄雙方差距。他指在9月底暫停注射第三針，可讓每一個國家最少10%人口獲接種。

無國界醫生傳染疾病醫療顧問Elin Hoffmann Dahl稱，為健康成人注射新冠疫苗第三針增強劑是短視的想法，若世界大部分人仍無接種疫苗，新變種病毒將不斷出現。



以國德法照打第三針 白宮：可兼顧捐贈疫苗

以色列和中東不少國家已開始注射加強劑，美國和英國在高傳染力的Delta變種病毒出現後也考慮第三針。以色列總統赫爾佐格上周注射了第三針，啟動政府替60歲以上國民接種加強劑計劃。法國總統馬克龍則在社交網稱，第三針似乎是必須的，但只為長者和易受感染人士提供，德國也會為有免疫障礙、高齡和住護養院人士注射。早前與輝瑞簽署合約購買額外2億劑疫苗的美國，白宮稱暫停注射第三針是錯誤選擇，華府可同時提供增加劑和捐贈多出的疫苗給其他國家。美國迄今累計向全球捐贈1.1億劑疫苗。