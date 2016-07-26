Am730
Am730
Am730
Am730
News
防疫爭議 窮國不夠新冠疫苗 世衛籲停打第三針
50 分前
#Hashtags
新冠疫苗加強劑第三針世衛譚德塞疫苗分配
防疫爭議 窮國不夠新冠疫苗 世衛籲停打第三針
news-images
變種病毒Delta令疫情反彈，促使部分國家有意打增加劑。(資料圖片)
 news-images
譚德塞周三稱，急須逆轉富國獲大部分疫苗情況。(路透社)

變種新冠病毒Delta導致不少國家疫情反彈，有國家鑑於疫苗抵禦力降低，為國民接種新冠疫苗第三針加強劑，但部分低收入國家只有少數人打了首針。世衛總幹事譚德塞周三發表至今最強烈聲明，呼籲高收入國家至少在9月底前暫停打第三針，以讓窮國獲取更多新冠疫苗。不過，早已展開第三針注射的以色列似乎無意叫停，德國和法國也稱將如期9月起為長者和容易受感染人士打第三針。美國也無意跟隨世衛呼籲，稱若有需要，可同時兼顧注射第三針和向有需要國家捐贈疫苗。

譚德塞稱，明白各國政府保護他們國民抵禦變種病毒Delta，「但我們不能接受早已使用了大部分全球疫苗供應的國家，使用更多疫苗」。根據世衛數據，在5月，高收入國家每100人約注射了50劑新冠疫苗，之後更增一倍，而低收入國家因為供應不足，每100人只能注射1.5劑。譚德塞稱，急須逆轉富國獲大部分疫苗的情況，轉為窮國獲大部分疫苗，收窄雙方差距。他指在9月底暫停注射第三針，可讓每一個國家最少10%人口獲接種。

無國界醫生傳染疾病醫療顧問Elin Hoffmann Dahl稱，為健康成人注射新冠疫苗第三針增強劑是短視的想法，若世界大部分人仍無接種疫苗，新變種病毒將不斷出現。


以國德法照打第三針  白宮：可兼顧捐贈疫苗
以色列和中東不少國家已開始注射加強劑，美國和英國在高傳染力的Delta變種病毒出現後也考慮第三針。以色列總統赫爾佐格上周注射了第三針，啟動政府替60歲以上國民接種加強劑計劃。法國總統馬克龍則在社交網稱，第三針似乎是必須的，但只為長者和易受感染人士提供，德國也會為有免疫障礙、高齡和住護養院人士注射。早前與輝瑞簽署合約購買額外2億劑疫苗的美國，白宮稱暫停注射第三針是錯誤選擇，華府可同時提供增加劑和捐贈多出的疫苗給其他國家。美國迄今累計向全球捐贈1.1億劑疫苗。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/防疫爭議-窮國不夠新冠疫苗-世衛籲停打第三針-279179
#Hashtags
新冠疫苗加強劑第三針世衛譚德塞疫苗分配
Am730

愈趨嚴重 東京逾5千新冠病例 日本增1.5萬宗創新高

科創成果 科大生研汗水感應薄膜 實時監察運動員肌肉勞損

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
愈趨嚴重 東京逾5千新冠病例 日本增1.5萬宗創新高
Am730
Am730
科創成果 科大生研汗水感應薄膜 實時監察運動員肌肉勞損
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多