阿里性侵案｜檢察院：兩疑犯一批捕一正審查

阿里女員工疑被上司及客戶性侵一案有新進展，山東濟南市槐蔭區人民檢察院通報，已批准逮捕涉嫌強制猥褻的姓張疑犯，而同樣涉嫌強制猥褻罪的姓王疑犯仍在審查中。

涉嫌強制猥褻 無證據證明強姦

濟南市公安局槐蔭區分局曾在本月14日晚通報案情，指「沒有證據證明有強姦犯罪事實發生」，張男、王男涉嫌強制猥褻罪被採取刑事強制措施。有內地律師曾解釋，「強姦」和「強制猥褻」的分別，在於強姦是以發生性行為為目的，強制猥褻目的則並非發生性行為，而是為了滿足其性慾的其他方面，且強姦罪是以強行發生性行為作為判斷標準，強制猥褻罪是以有意識地接觸女性性器官為標準。

律師強調，若在女性醉酒無意識狀態下發生性關係或猥褻行為，不管是否徵得女性同意，都可以判定為強姦或強制猥褻，而判定為強姦罪還有一項很重要的證據，就是受害人體內及現場殘留的精液。

涉案上司妻子指事主投懷送抱

另外，王男妻子認為丈夫被冤枉，稱事後丈夫向她詳述事發經過時，提到周女主動投懷送抱。網上近日出現一篇由自稱王男妻子撰寫的文章，詳述周女勾引其丈夫的舉動，又指丈夫在周女要求下網購避孕套後，「猛然驚醒不能這麼做」才離開。

警方通報涉事飯局無人灌酒

根據警方通報，事主周女、涉案上司王男，以及姓胡、姓王男同事，在上月26及27日分批抵達濟南，調查證實當中並無周女所指控的被迫出差；涉事飯局中有6男2女，另一位女士為客戶濟南華聯超市姓陳員工，並無喝酒，席間沒有周女所指控的灌酒情況，而周女喝了約350毫升白酒。涉案張男為濟南華聯超市員工，周女醉酒走出包廂嘔吐，張男陪同並在回包廂途中對周女強制猥褻。

涉案上司被要求上房查看事主情況

飯局結束後，上司王男及陳女一同將周女送回酒店，惟周女已醉，兩人不知其房間號碼，上司王男遂找出周女身份證及房卡，讓酒店職員確認房間號碼。兩人將周女送入房間後離開。上司王男在酒店門口召網約車，但胡男突然致電指周女多次來電且說話含糊不清，要求上司王男去查看周女情況。上司王男遂取消網約車，折返酒店櫃台，出示周女及自己的身份證，並經職員致電周女獲得同意後，取得周女房卡。

涉案上司曾網購避孕套

通報指，上司王男入房後對周女強制猥褻，並網購避孕套，但避孕套未送到就離開。上司王男再準備叫車離開時，身在杭州的姓胡女同事打來微信視頻電話，指周女多次致電，語焉不詳，要求上司王男查看周女情況。上司王男遂再上房，透過微信視頻向胡女證實周女已入睡後離開，惟之後發現遺下一把雨傘，遂再上房取回，然後回去自己入住的酒店。

事主致電另一疑犯告知房間號碼

通報又指出，翌日早上7時許，周女聯絡張男，告知房間號碼，張男隨即從家中攜帶一盒未開封的避孕套去到酒店，敲門進入周女房間後，對周女強制猥褻，逗留近2小時後離開，並帶走周女一條內褲，留下該盒未開封的避孕套。上司王男則在同日早上10時許去到周女入住的酒店，在櫃台取走並丟棄前一晚網購的避孕套。周女同日中午12時許退房後報警，警方抵達後房間已打掃，遂帶周女去醫院檢查。

針對周女找張男並告知房間號碼的疑點，有內地律師指出，邀請入房並非同意發生親密關係的證據或暗示，即使獲允許進入房間，但只要女性明確拒絕，男性仍強行猥褻或強姦，就屬於違背女性意志，涉嫌強制猥褻或強姦罪。

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