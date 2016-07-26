阿里性侵案｜酒店稱給涉事男子門卡是「得到女事主確認」

阿里巴巴女員工遭上司灌醉性侵一案，涉事的山東濟南「亞朵輕居」酒店母公司「上海亞朵商業管理集團」，昨晚深夜在微博就是否擅自將女事主房間門卡交給涉案男子發聲明，強調經內部核查後，櫃台員工並無違規製作房卡，惟內地網民認為酒店方面狡辯。該公司今日下午再發聲明，強調經內部反複調查確認，櫃台員工是在得到女事主確認後，才按照同住手續為涉案男子辦理門卡，並為其登記身份資料上傳到公安系統，重申整個流程都遵守酒店業住宿管理規定，無違規操作。不過，河南「正觀新聞」引述濟南警方指，現階段無官方渠道可證明涉事酒店操作未違規。

網民質疑多此一舉、疑點重重

內地大部分網民對酒店的聲明深感質疑，稱「不站任何一方，我只是奇怪，如果女方同意直接給開門就行了，幹嘛要夜裡讓前台給再開一個房卡」、「女方人都醉成那樣了，你如何確定人家同意的？按酒店這邏輯，是不是強姦犯也可以說是受害人同意的？」還有網民指出，「你可以看下濾鏡粉碎機的視頻，這個違規的可操作性空間很大。訪客自稱是房客朋友，並假裝打電話給房客(其實打給別人)就可以拿到房卡」。

網媒證酒店輕易將住客門卡給他人

網媒「濾鏡粉碎機」微博曾在上月6日發布「中高端連鎖酒店安全測評」，結果發現亞朵輕居、全季、和頤等酒店都很易被陌生人闖入或冒住客朋友入房，其中今次出事的亞朵輕居酒店被指「安全意識最差」。主持節目的「姜總」表示，入住亞朵輕居後，另一位測評員在櫃台報出其姓名，員工就打電話上房。姜總不接聽，測評員就用手機打通「姜總」電話，再向櫃台員工遞上手機。員工遂與「姜總」核對身份和房間號碼，然後給測評員房卡。測評員未有登記身份資料，就憑卡順利入房。重點是，該場「核對身份」通話的另一頭並非姜總。

同集團酒店有住客透露類似遭遇

官媒「中新網」亦收到網民爆料，指今年6月9日去西安出差時入住亞朵S酒店，半夜突然有一名男子用房卡打開其房門，幸自己拴上了防盜鏈，男子自言自語離開。該網民表示，當時隨即落樓與告知櫃台，但櫃台員工語無倫次，說自己新來，沒搞清楚就給了門卡，翌日店方再解釋，開門的男子是前一晚同一房間住客的朋友，但男子不知道其朋友已經退房，又來酒店找人。該網民指，神奇的是櫃台不僅不核實房間入住情況，也未打電話給房間內的住客確認，就直接給男子房卡，最後店方退款並要求不要報警。

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