限聚令｜被指高級渡假村內飯聚 台行政院高官請辭

台灣有高官被指違反防疫規定，在屏東牡丹鄉旭海村高級渡假村「牡丹灣villa」餐廳內與十多人飯聚，儼如香港高官豪華飯聚事件翻版。但與港版不同的是，涉事高官、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，堅稱無違反「限聚令」，強調當日只是與妻小去渡假，在辦理入住手續時於餐廳稍作休息，脫口罩喝水，絕對無參加飯聚。陳政聞還稱，為免為執政團隊帶來紛擾，即日請辭。行政院表示，已准予陳政聞辭職。

台灣雖然已於上周二「微鬆綁」，有條件准許堂食，但屏東縣政府仍維持禁止堂食規定，且「室內不得超過5人」的限聚令尚未解除。不過，有台灣傳媒今日報道指，收到民眾投訴，涉事渡假村上周二就開放餐廳及提供餐具，讓18名熟客自煮麻辣火鍋及大喝自攜紅酒。報道還稱，一行人上周三凌晨收到消息，知道被拍下照片，且被外界知悉當中包括陳政聞，遂急急中止3天2夜行程，當日上午退房離開，而他們原定當晚在泳池邊搞烤肉派對。

監控無存檔 「他們只是去放東西」

從爆料者偷拍照片可見，陳政聞上周二日間與3名友人坐在餐廳內，脫下口罩聊天，枱上擺著多隻空杯，部分杯內有殘餘的深色飲料；另一張照片則見到有超過10人在聚餐。報道指，涉事渡假村回應查詢時表示，並無讓客人在餐廳用餐，「他們其實是去餐廳放東西」，又稱事發當天餐廳監控設備拍攝的影像都無存檔。屏東縣政府正在調查事件。

報道提到，涉事渡假村2晚房價最少2萬元(新台幣，下同)，但因為一行人都是熟客，免一成房價；涉事入住記錄還註明客人自備火鍋料、烤肉等。報道還提及，「團友」除了陳政聞外，其他人據傳是地產界人士。

根據Tripadviser網站，牡丹灣villa房價以8月2至3日計，一晚最便宜2,974元。