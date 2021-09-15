陝西全運｜李慧詩返港 感謝港人多年陪伴奮鬥

香港單車隊完成全運會的賽事後返港，奪得一金一銅的李慧詩表示，整體滿意自己的表現。李慧詩又指，回港後會休息1個月，希望可以專注學業，但不會停止踩單車，認為過去10年的訓練已打好基礎，未來會利用科研令訓練變得更好。

李慧詩表示，對自己的整體表現都頗滿意，因為目標是取得一面金牌，但在凱琳賽方面，因沒有預料被對手夾攻，所以有少少失策。李慧詩又感謝多年來與她一起奮鬥的香港人，她指每一屆奧運都能夠感受香港市民的支持，由她參加第一屆奧運開始，便與自己一起成長，經歷高高低低都有香港人陪伴，感謝一起奮鬥的香港人。

將專注學業 不會停止踩單車

李慧詩又說，無論未來以甚麼身分代表香港，都會繼續努力，希望大家對未來充滿希望。她又指，回港後會休息1個月，希望可以專注學業，但不會停止踩單車，認為過去10年的訓練已打好基礎，未來會利用科研令訓練變得更好。

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