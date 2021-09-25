陝西全運｜林鄭探訪港隊田徑選手 爭取下屆承辦更多賽事

陝西全運會明日閉幕，正在內地訪問的特首林鄭月娥，今日(26日)以全運會香港代表團名譽團長身份到陝西運動員村，探訪本港田徑代表團，並與包括男、女子跳遠、4×100接力及馬拉松代表等約20人，會面約一小時。

運動員向林鄭反映教練安排問題

港隊跳遠代表陳銘泰在會上反映，香港體育學院田徑隊有近200人，全職教練則只有兩個，部分教練只能以義務性質抽時間訓練運動員，認為對比其他項目或外國，情況「真係冇咁樂觀」，又指目前缺乏一個完整的教練系統去提拔青年，「我哋有今時今日嘅成績係好好彩。」女子跨欄選手呂麗瑤就關注對運動員的支援，指在目前體院的精英制度下，運動員要有獎牌才有支援，但即使成績有進步，獲得資助的等級亦有機會下跌，令人感到氣餒、使運動員看不到將來。林鄭月娥回應時，直言「你唔講我以為依家啲教練(安排)幾好」，表示會認真研究資源分配方面等訴求。

盡量爭辦更多全運會項目

下屆全運會由粵港澳三地舉辦，林鄭月娥明晚將出席全運會閉幕禮，典禮上會有儀式授旗予下屆全運會城市。林鄭月娥表示，會盡量爭取多些賽事在港舉行，但現時透露想爭取哪些項目就言之尚早。她續稱，4年後本港的體育設施會更加豐富，包括即將落成、可容納5萬人的啟德體育園，因此認為本港有能力舉辦起碼其中幾項體育項目。此外，就今年東京奧運備受港人關注、令全城轟動，林鄭月娥透露會考慮購入明年杭州亞運和2024年巴黎奧運的轉播權，並支持本地體育專業和產業化。

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