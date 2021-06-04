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陰霾重重 倘爆疫將閉門作賽 橋本聖子：東奧不會停辦
2021-06-04
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東奧東京奧運橋本聖子新冠肺炎
陰霾重重 倘爆疫將閉門作賽 橋本聖子：東奧不會停辦
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橋本聖子

日本的新冠肺炎疫情仍熾熱，10地正實施緊急狀態，近日多家媒體的民調均顯示，輿論壓倒性認為東京奧運應停辦或再延期。昨日是東奧開幕倒數50天，東京奧組委主席橋本聖子強調，東奧不會停辦或再延期，若期間爆疫，可能改為閉門作賽。
 

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東奧頒獎儀式預演。(美聯社)

橋本聖子在介紹東奧頒獎儀式的活動上致詞稱，「外界質疑此時為何要舉辦奧運，但在這困難時刻舉辦奧運，可再次連繫被疫情分裂的世界，藉體育的力量令世界連成一體」。她前日受訪稱，隨著日本疫苗接種率漸升，民意正在改變，加上國際奧委會(IOC)促各國為奧運代表團接種疫苗，屆時選手村將有八成人完成接種，奧組委也加強說明各項防疫措施，相信民眾會理解。橋本強調，東奧「不會停辦」，也「無法再延期」，因若再押後，比賽場地已被其他活動預約，也無法準備選手村。若各國疫情嚴峻，幾乎多數國家都無法派代表團來參賽，東奧才會停辦，但倘開幕前或比賽期間突然爆疫，便可能改為閉門作賽。若容許觀眾入場，一旦他們違反防疫規定，便會請他們離場。

共同社指，七國集團(G7)峰會下周將在英國舉行，日本政府計劃尋求各國首腦在會後聯合聲明中，表態支持東奧如期舉行。澳洲壘球隊本月1日已率先抵埗做賽前集訓，但有報道指，福岡縣久留米市因當地疫情擴大，決定不接待肯尼亞代表隊前往集訓，原定的訓練地點改為疫苗接種中心。
 

1萬義工退出
奧組委官員透露，約一萬名奧運義工退出，佔總數八分一，部分醫療人員亦退出。奧組委秘書長武藤敏郎指，相信他們是擔心染疫，但其退出不會影響賽事運作。

另外，東奧頒獎儀式制服是以現代方式演繹日本傳統祭典服飾，奧運獎牌以回收金屬製成，頒獎台用回收塑膠建造，包括311大地震後臨時房屋的廢棄物料。

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奧運獎牌由回收金屬製成。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/陰霾重重-倘爆疫將閉門作賽-橋本聖子：東奧不會停辦-270604
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