河南暴雨｜陳健碩指本港抗洪有經驗 專家：地底車站有水泵抽走積水

河南鄭州落暴雨導致當地嚴重水浸，更導致鄭州地鐵水浸，造成多人死傷。就此，有香港市民對本港市區和地鐵的抗洪能力提出疑問，土力工程處前處長陳健碩在一個電台節目表示，香港面對特大暴雨有相當多經驗，渠務署過去做了許多工程有效疏導洪水，不致對市區影響太大。

陳健碩指，香港2008年曾出現特大暴雨，24小時內錄得400毫米雨量，對大嶼山西部及港島西部造成嚴重破壞，與鄭州今次情況相若。他說香港每年平均雨量為2300毫米，鄭州平均每年為600毫米多幾倍，強調本港在應對洪水有很多經驗。政府多年前做了很多渠務工程，包括在半山建排洪隧道，將洪水引入大海，減少湧入市區水量，亦設蓄洪池防備，減少洪水對市區的影響。

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至於港鐵方面，陳健碩說，知道港鐵有兩級防水措施，包括防止地面水流入站內，站內個別位置亦設防水閘等。他又說，由於世界氣候變化，各方面或要做更多防備工作。



港鐵有排水系統可抽走積水

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生在同一節目表示，港鐵入口處設有水閘，亦可堆砌沙包或放置隔板，防止洪水湧入，而設於地底的車站有水泵，可以將積水抽到渠務署的排水系統。他說，萬一洪水湧入車站，控制中心可以監測到，或者會在站務員通知控制中心，應隨即叫停列車，不會等到洪水進入隧道才叫停。他說，列車在洪水中行駛是很危險，有機會令乘客觸電，如果水位高於40毫米，就要關上供電網並疏散乘客。