陳帆：考慮規管的士司機「一車多機」

運輸及房屋局長陳帆在立法會回覆陳恒鑌議員就的士司機在儀錶板上放置多部手機或平板電腦的口頭質詢，陳帆表示留意到愈來愈多駕駛者，特別是的士司機，駕駛時在儀錶板上擺設多部手提電話的情況，強調政府明白司機在駕駛中有使用手提電話的需要，包括使用導航及獲取泊車位等資訊，就此運輸署正進行研究，在考慮路道安全的大前提下，規管駕駛者擺放手提電話的數量及位置，以及使用流動裝置的模式和用途等，現正參考其他地區相關法規和做法，並考慮一旦作出規管，駕駛者會否在同一部電話同時使用多個應用程式，有具體建議會諮詢持份者。

對於非法載客的問題，陳帆指，政府一直通過執法、教育及宣傳，打擊非法出租汽車及取酬載客，警方透過收集情報，對投訴個案展開調查及跟進，如發現足夠證據會採取行動，運輸署亦已檢討有關罪行的罰則，以及延長臨時吊銷有關車輛的牌照及扣押車輛的期限作諮詢，有關的修例工作現正進行，政府會適時提供給立法會審議。

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