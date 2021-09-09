陳肇始：十四五規劃為港醫療業帶來機遇

食物及衞生局局長陳肇始在網誌表示，《十四五規劃》在醫療服務支持香港提升及強化競爭優勢，特區政府按照「優勢互補，互利共贏」的大方向，在堅持有利於內地醫療制度發展以及不影響本地醫療服務發展的大前提下，增加與大灣區各城市的合作。

陳肇始指，大灣區居民對高端醫療服務需求上升，特區政府與私營醫療機構保持溝通，了解機構在大灣區發展的意向和計劃，並提供適當支援，有必要善用資源培訓全科醫生、護理及其他醫療專業人才，以支援港資醫療機構在大灣區的發展。她又謂培訓醫療專才是本港的優勢，香港大學和香港中文大學醫學院項目亦已獲中央相關部委支持，現正與深圳當局作進一步商討，其中，香港中文大學(深圳)醫學院剛於上周迎來第一批新生。

中醫藥方面，陳肇始指出，近日廣東省發布兩項惠港政府，包括大灣區城市招聘香港中醫師，及簡化香港中成藥在內地註冊審批程序，促進有關中醫藥的交流，創造機遇，，而香港第一所中醫醫院及政府中藥檢測中心兩個推動中醫藥發展的旗艦機構將在2025年落成，各項措施及建設為香港的中醫藥界帶來前所未有的發展機遇和動力。