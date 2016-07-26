陳茂波：冀消費券激活市場及帶動電子支付

5千元消費券計劃，政府今日向550萬名市民發放第一期2千元，財政司長陳茂波指，運作大致暢順，期望能藉計劃推動經濟及電子支付，預料全年經濟增長會超過5.5%。



陳茂波表示，現時本港零售消費仍較疫情前低3成，今日起發放首期電子消費券，希望在疫情受控以及奧運消息令人開心下，市民可以買份小禮物送給自己，或請親友食飯，激活市場，令經濟增長持續。他說，今早已到茶餐廳及便利店使用消費券，十分方便，形容消費券是市民商戶受惠、令經濟暢旺，以及推動電子支付工具的「三層漢堡包」，若商戶提供額外優惠更加為漢堡包加料。



雖外界有評論認為，消費券計劃推動電子支付的效應只屬短暫，但陳茂波認為，幾間儲值支付工具營運商之間互相競爭，已經下調小商戶的交易費用，相信趨勢會持續，長遠有利本港電子支付平台深化發展。他說自計劃推出後，有近三萬個商戶新登記使用各電子支付平台。

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